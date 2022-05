Boruto 70, il colpo di scena finale ha messo a rischio la vita di quel personaggio?

Il nuovo capitolo di Boruto è finalmente arrivato per proseguire gli eventi dopo l'ultimo grande colpo di scena dettato dall'arrivo di Ada. Il rapido evolversi della situazione ha tuttavia costretto Shikamaru ad adattarsi alla situazione non riuscendo infine ad impedire l'ultima mossa di Code.

Il piano di Shikamaru è stato un fallimento nonostante sia riuscito ad ottenere l'attenzione di Eida. Chi se l'è vista peggio è stato però Amado, lo scienziato nonché traditore dell'Organizzazione Kara, preso come ostaggio da Code per riacquistare i suoi poteri. Amado è infatti l'unico in possesso della formula per liberare il sigillo, tuttavia è consapevole di non potersi difendere dal momento che ha richiesto asilo a Konoha proprio per evitare di essere ferito e torturato dall'organizzazione.

Al termine del capitolo, Code riesce a trovare un modo per allontanare lo scienziato dal Villaggio e trasportarlo al laboratorio. Amado si trova così costretto a pronunciare quella formula, ma non prima di aver chiesto in cambio che la sua vita venga risparmiata. Il membro di Kara, com'era prevedibile, disattende il patto e conclude la puntata puntando contro lo scienziato un colpo mortale. Ad ogni modo, è molto improbabile che Amado possa lasciarci le penne in questo frangente dal momento che è ancora in possesso di informazioni importanti e che nasconde un piano elaborato nei confronti di Kawaki. Inoltre, non è da escludere che sia in possesso di un piano d'emergenza contro Code qualora non rispetti la sua parte del patto visto il modo con il quale è riuscito a sopravvivere sino ad oggi.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal prossimo capitolo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.