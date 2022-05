Boruto 70: quel personaggio raggiunge la sua massima potenza

Con la morte di Jigen e di Isshiki Ootsutsuki si pensava che il Villaggio della Foglia si fosse liberato definitivamente dell'Organizzazione Kara. Tuttavia, l'ultimo rimasto in vita del gruppo criminale ha giurato vendetta nei confronti di Konoha. Ora che ha coronato il suo obiettivo, spazzerà via Boruto e gli altri che hanno ucciso il suo maestro?

Nel corso dell'ultima battaglia di Boruto Code possedeva il Karma più debole dei tre. Tuttavia, in seguito agli avvenimenti del capitolo 70, questa situazione potrebbe essersi ribaltata.

Conscio di non poter uccidere gli assassini di Isshiki con i suoi attuali poteri, Code ha deciso d'invadere Konoha assieme a Eida per catturare Amado, l'unico in grado di rimuovere i limitatori posti nel suo corpo. Dopo aver bloccato Shikamaru, prima che giungessero i soccorsi, l'antagonista è riuscito a fuggire via con lo scienziato al suo seguito.

Tornato alla base operativa, Code riceve una proposta allettante da Amado: la rimozione dei suoi limitatori, in cambio della vita. Le scene finali del capitolo, preannunciano una crisi implacabile in Boruto 71.

I limitatori di Code sono stati rimossi e ora il ragazzo si sente del tutto invincibile. Ostentando tutto il suo nuovo potere, minaccia infine di morte Amado. Della reale forza di Code, ancora non sappiamo nulla. Davvero, ora è diventato più forte addirittura di Kawashiki e di Borushiki?

I primi cambiamenti, possiamo notarli nel suo aspetto. Adesso, Code ha i capelli bianchi e sollevati verso l'alto, e non più rossi e a caschetto. Inoltre, osserva il suo Karma bianco, che però non presenta alcuna differenza. Quale potere avrà mai sbloccato, oltre i Claw Marks per spostarsi e gli artigli da combattimento?