Boruto 71: una frattura interna sconvolge il piano dei villain

L'invasione dei Kara nel Laboratorio del Villaggio della Foglia aveva portato a una clamorosa rivoluzione. Minacciato di morte, Amado ha rimosso i limitatori di Code, che ora è entrato nella sua forma "full power". Sicuro di avere la vittoria in pugno, in Boruto capitolo 71 l'erede di Isshiki Ootsutsuki affronta un imprevisto.

Nel capitolo 71 di Boruto i Kara sono in guerra civile. Con un ultimo colpo d'astuzia, Amado provoca Eida suggerendogli la verità su Kawaki. Code, però, a differenza della compagna, non è disposto ad ascoltare lo scienziato, che intende uccidere poiché complice della morte del suo maestro. Complice una visione differente del piano, Kara si frattura dall'interno.

Il trio Eida, Code e Daemon si spacca, con questi ultimi due che ingaggiano una violenta battaglia. Bug, in Boruto 71 rivela il potere segreto di Daemon, ma ciò non basta a Code per sconfiggere il suo ormai ex compagno di squadra.

Code, cieco per amore, pretende di essere l'unico cavaliere di Eida, ma viene sconfitto malamente dal fratellino della cyborg. Infine, giurando di diventare un Ootsutsuki per scoprire se è realmente innamorato, Code fugge via con Bug al suo seguito.

Dall'altra parte, la rivelazione di Amado in Boruto 71 è troppo ghiotta per Eida, che a sua volta non ha occhi solamente per Kawaki. A Konoha, Amado ed Eida avranno una lunga, intensa chiacchierata.