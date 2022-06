Boruto 71: il potere di Daemon ha un segreto, la rivelazione

Negli ultimi capitoli, dopo la sconfitta dei membri originali di Kara, sono entrati in scena nuovi nemici. Inizialmente questi erano guidati da Code, che potrebbe anche essere l'antagonista finale di Boruto. Ora però il gruppo di cattivi si è diviso creando problemi per Code, e tutto questo è in parte dovuto a Daemon.

Il bimbo che Eida tiene molto in considerazione si è rivelato subito un asso nella manica micidiale. Usato sia da Code a proprio favore durante la battaglia nella foresta con Boruto e Kawaki, in realtà è il braccio destro della ragazza capace di leggere presente e passato. Il capitolo 71 di Boruto però ha anche fatto in modo da rivelare qual è l'origine del potere di Daemon.

Il bambino, per usare il suo potere, ha bisogno di poggiare il palmo della mano sul suo avversario. Soltanto facendo questo gesto potrà riflettere l'istinto omicida e quindi ogni attacco, altrimenti dovrà per forza evitare l'attacco. A rivelarlo è Bug, il vecchio che stava facendo da guardia alla struttura messa su da Boro.

Ovviamente soltanto Code conosce questo segreto, quindi i protagonisti dovranno scoprirlo più avanti. Riusciranno a evitare problemi con Daemon in Boruto: Naruto Next Generations?