Boruto 71: la rivelazione sul segreto del Karma di Kawaki

Nel corso della battaglia tra Boruto e Code, Kawaki ha scoperto di possedere ancora il Karma, che si pensava essere andato perduto in seguito al decesso di Isshiki Ootsutsuki. Questo nuovo sigillo, che gli è stato impiantato da Amado, nasconde un segreto, rivelato nel corso del capitolo 71 della serie manga.

Fuggiti dal laboratorio di Konoha rapendo Amado, Code ed Eida fanno ritorno alla loro base operativa segreta. Qui, Code costringe l'ex scienziato dei Kara a rimuovere i suoi limitatori con la promessa di liberarlo e non ucciderlo. L'erede di Isshiki, però, non mantiene la parola data e si appresta ad ammazzarlo.

Solamente grazie alle sue infinite risorse, Amado stuzzica Eida, la quale ordina a Code di lasciarlo in libertà. Ora più potente che mai, Code non accetta questa imposizione: Amado è uno dei responsabili della morte del suo dio e deve pagare per le sue azioni. In Boruto 71 i Kara si distruggono dall'interno.

Dopo un feroce combattimento con Daemon, Code è costretto alla fuga. Finalmente, Eida e lo scienziato possono conversare in tutta tranquillità. Amado rivela le sue intenzioni in Boruto 71. A quanto pare, non solo Amado ha impiantato un nuovo Karma in Kawaki, ma si è anche assicurato di avere sempre un modo per controllare il ragazzo qualora dovesse accadere il peggio. Il potere del protetto dell'ex recipiente di Isshiki è immenso, nessuno a Konoha potrebbe contrastarlo, ma con una sua semplice parola, il Karma sparirebbe in un attimo.

Amado si è reso una risorsa unica ed essenziale per Konoha. Egli, è l'unico a poter fermare Kawaki in caso di pericolo. Il Villaggio della Foglia e tutte le altre nazioni ninja dovranno necessariamente fare affidamento su di lui. Ciò, solleva preoccupazioni su quello che Amado intende realizzare in futuro e su quale altro misterioso meccanismo ha inserito nel corpo di Kawaki.