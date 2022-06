Boruto 71 spoiler: un colpo basso inaspettato, i primi dettagli sul capitolo

La crisi generatasi in Boruto potrebbe portare al disastro nel giro di poco tempo. Code è riuscito a rapire Amado con l'aiuto di Ada, dopodiché è riuscito a farsi sbloccare il potere, ottenendo una forza illimitata. Se prima quindi Code era un problema, adesso è un personaggio che potrebbe distruggere il mondo intero.

Come proseguirà la storia? Gli spoiler di Boruto 71 rivelano alcuni dettagli sulla situazione. Ciò che c'è di certo è che Code affronta Daemon, sostenendo che al fianco di Ada c'è bisogno di un solo cavaliere. Code dichiara il proprio amore ad Ada ma viene respinto e inizia così una battaglia che distrugge l'alleanza del terzetto.

Code dice anche che, una volta diventato Otsutsuki, non sarà più soggetto al potere di Ada e così capirà cosa prova, se amore o odio. Intanto non è ancora noto se Amado sopravvive oppure no fino alla fine del capitolo, ma a metà c'è un passaggio dedicato a lui che discute con Ada, rivelando di un piano che prevede l'utilizzo del karma di Kawaki, e di aver innestato una parola d'ordine che potrebbe tornargli utile in caso di emergenza. Nel finale, Code inizia a odiare Kawaki, dicendo che è successo tutto a causa sua.

Boruto capitolo 72 non verrà pubblicato a luglio come di consueto, ma il manga si prenderà una breve pausa e tornerà ad agosto 2022. Intanto però la redazione ha rivelato anche una frase d'anteprima per il capitolo successivo: "La loro alleanza è stata rotta... Code è stato eliminato e lasciato in disparte. Ora che Code è stato abbandonato, i suoi pensieri più intimi si mischiano a invidia e odio...!!". A cosa porterà questa nuova crisi in Boruto?