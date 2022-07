Boruto 71: il tradimento dei Kara nella clip PV di VJump

Come tradizione ormai vuole, con la pubblicazione di ciascun nuovo capitolo del manga di Boruto: Naruto Next Generations, VJump condivide una clip promozionale che ne rivisita gli eventi nello stile dell’anime. Ecco il capitolo 71 in versione animata!

In seguito alla clip anime di Boruto 70, la rivista mensile di Shueisha continua il suo progetto pubblicitario rilasciando un nuovo PV. Questo, segue da vicino la guerra dei Kara di Boruto 71.

Nel filmato, possiamo osservare Amado a un solo passo dalla morte, preda delle fauci di Code. L’astuzia dello scienziato, però, richiama l’attenzione di Eida, interessata nello scoprire ulteriori informazioni sull’amato Kawaki.

L’obiettivo di Code e di Eida è troppo differente: l’alleanza della nuova organizzazione Kara è infranta e la frattura interna del gruppo sconvolge il piano del villain di Boruto. Tuttavia, l’erede di Isshiki non è ancora sicuro di provare vero amore nei confronti della ormai ex compagna di squadra. Risolverà il suo dilemma solamente una volta divenuto un Ootsusuki.

Prima di allora, Code intende eliminare Daemon e diventare l’unico cavaliere di Eida. Il piccolo fratellino, però, afferma di essere ancora il più forte, nonostante il recente power up del possessore del Karma. A queste parole, seguono i fatti. Daemon, esce vincitore dal combattimento e Code è costretto a darsi alla fuga. Eida, è ora pronta per affrontare una lunga chiacchierata con Amado.