Boruto 72 arriva su Manga Plus: un esercito piccolo e utile

Nonostante la fazione dei Kara si sia disgregata a causa del piano di Amado, per il mondo ninja l'eclissi è sempre più vicina. In Boruto: Naruto Next Generations capitolo 72, ora disponibile alla lettura gratuita su Manga Plus, i ninja di Konoha devono prepararsi a due imminenti minacce.

Come avevano predetto gli spoiler di Boruto 72, il nuovo capitolo della serie manga di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto si apre con l'interrogatorio di Shikamaru ai danni di Kawaki, vittima delle manipolazioni di Amado. Il ragazzo afferma di non sapere per quale motivo lo scienziato gli abbia fatto dono del Karma e di essere contento che finalmente si sia fatto da parte, forse ucciso da Code. Naruto, che assiste alla scena, è preoccupato per le parole pronunciate dal suo figlioccio.

La conversazione viene interrotta da una chiamata improvvisa. È Amado che informa Shikamaru di stare facendo ritorno a Konoha entro quattro giorni massimo. Con sé porterà Eida e Daemon, per cui sarà meglio che Shikamaru mantenga la promessa che fece durante l'invasione dei Kara. Il consigliere dell'Hokage richiama dunque l'intero Team 7 presso l'ufficio del Settimo.

La scena si sposta su Boruto, pronto a mettersi in marcia. Prima di lasciare casa Uzumaki, viene però fermato da mamma Hinata, preoccupata che non faccia più ritorno a casa. Promettendole di non preoccuparsi, Boruto apre la porta dell'abitazione, ma una volta messo piede all'esterno il tempo attorno a lui si ferma: è Momoshiki Ootsutsuki.

Con questa sua nuova apparizione, l'essere celeste rivela di avere un piano di riserva. Nonostante non possa più tornare in vita, può ancora prendere possesso del corpo di Boruto trasformandosi in Borushiki. Boruto però non ci sta e afferma di voler scrivere il destino a modo suo.

Un altro cambio di scena porta i lettori dalla parte di Code e Bug, che si rifugiano nella dimensione alternativa in cui Jigen aveva nascosto la Decacoda. Ricoprendola di Claw Marks, Code scinde il Bijuu in centinaia di pezzi più piccoli, che prendono la forma di esseri antropomorfi dall'aspetto simile a quello di Isshiki Ootsutsuki. L'esercito al servizio di Code non possiede solamente il chakra della Decacoda, ma anche quello del possessore del Karma bianco. I piccoli di Decacoda possono infatti sfruttare i Claw Marks. Sta per esplodere la guerra nella preview di Boruto 73.