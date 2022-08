Boruto 72: l'atroce e disperata sofferenza di mamma Hinata

Gli ultimi capitoli del manga di Boruto: Naruto Next Generations hanno preparato il terreno per la prossima grande battaglia. I ninja di Konoha e i loro nuovi alleati dovranno presto affrontare una terribile invasione che potrebbe uccidere alcuni dei protagonisti di nuova generazione.

Se per la generazione vissuta da Kakashi Hatake vedere morire i propri compagni in battaglia era all'ordine del giorno, per quella attuale sarebbe un qualcosa di terribile. Boruto, Sarada e compagni sono vissuti in epoca di pace e nessuno di loro sembra essere attualmente pronto per una guerra come quella che esploderà a breve.

Non è però solamente la battaglia con Code a preoccupare mamma Hinata. Nel capitolo 72 di Boruto assistiamo a una delle scene più toccanti, un pianto sincero che riporta i lettori alla realtà. Quando il suo primogenito viene richiamato per l'ennesima missione, Hinata scoppia in lacrime, disperata per quel che potrebbe capitargli.

In Boruto 64 mamma Hinata era pronta a gettarsi nuovamente sul campo di battaglia per andare in salvo del suo piccolo, ma venne fermata da suo marito Naruto. Nel corso di quei drammatici momenti, Boruto perse la vita, salvo tornare in vita grazie al Karma di Momoshiki Ootsutsuki. Il pianto di Hinata è quello affranto di una mamma che sa che potrebbe perdere il suo pargolo in qualsiasi istante.

Sebbene Boruto prometta di tornare a casa sano e salvo, poco dopo Momoshiki torna dal nulla con una nuova minaccia. Il destino di Boruto è già scritto, in un modo o in un altro diventerà il recipiente dell'Ootsutsuki. Come potrebbe reagire Hinata se dovesse perdere suo figlio?