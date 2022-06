Boruto 72 data di uscita e previsioni: pausa e poi sviluppi inediti

Amado si è rivelato una pedina importante per Konoha, ma lo scienziato innanzitutto ha a cuore il proprio bene e quello di nessun altro. Per questo ha ceduto subito a Code e al suo potere, così per trovare un modo per salvarsi la vita. E alla fine, le parole dette a Eida hanno avuto effetto, permettendogli di salvarsi in Boruto 71.

L'ultimo capitolo del manga da poche ore pubblicato su MangaPlus si concentra prevalentemente sulla divisione dei cattivi, con Code e Daemon che si affrontano e quest'ultimo che ne esce vincitore. La fuga di Code crea delle crepe nell'organizzazione nemica e di certo ciò rende più semplice il lavoro dei ninja di Konoha, che comunque non possono permettersi di abbassare la guardia.

Boruto capitolo 72 porterà a nuovi scenari. I protagonisti stavolta potrebbero tornare al centro delle pagine, discutendo sulla situazione così da capire cosa farne di Kawaki e di Boruto, ma anche a come reagire al potere di Eida. Non avendo più il teletrasporto infatti, Eida e Amado potrebbero metterci un po' di tempo per arrivare al villaggio, dando così modo a Naruto e compagni di prendere le dovute contromisure. Code invece, con la sua sete di vendetta, è possibile che non apparirà per un po' di tempo.

Il prossimo appuntamento con il manga di Kishimoto e Ikemoto slitta. Come era già noto, Boruto sarà in pausa per un mese e per questo Boruto 72 non arriverà prima del 20 agosto 2022 su MangaPlus.