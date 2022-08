Boruto 72: una nuova nefasta armata è alle porte del mondo ninja

Da quando Amado ha sbloccato Code, dando la possibilità a uno degli ultimi membri rimasti di Kara di utilizzare al massimo il suo potere, le cose hanno preso una piega molto particolare. Infatti il cattivo di Boruto: Naruto Next Generations sembrava invincibile, e invece è stato tradito dai suoi due compagni, Eida e Daemon.

Con il desiderio della vendetta verso Kawaki che gli alberga nel cuore, Code ha deciso di sfruttare quel poco che ha a disposizione per raggiungere il suo obiettivo. Sarà necessario catturare Boruto e darlo in pasto al Decacoda che Isshiki teneva sigillato in disparte nel santuario degli Otsutsuki, raggiungibile solo con i jutsu spaziotemporali. Code ha però fatto una scelta molto importante.

Sfruttando il potere del Decacoda, Code sta creando un proprio esercito. Come fecero a suo tempo l'Akatsuki e Tobi, anche stavolta dal chakra della bestia codata sono emerse alcune creature simili a pupazzi, come gli Zetsu bianchi che fecero da soldati nella guerra ninja di Naruto. Un po' simili a Freezer e con i segni del marchio di Code su tutto il corpo, questi esseri si preparano ad andare all'assalto dei nemici.

Si aprirà una nuova guerra tra Code e Konoha? O verrà assaltato l'intero mondo ninja? Lo scopriremo in Boruto 73.