Boruto 72: pagina a colori per il nuovo capitolo e cover del volume 18

Dopo una breve pausa, finalmente il manga di Boruto: Naruto Next Generations è pronto a tornare con un nuovo capitolo e proseguire così le avventure del figlio del 7° Hokage. I primi spoiler stanno lentamente trapelando dalla rivista V-Jump, ma nel frattempo diamo un'occhiata alle immagini a colori trapelate nelle scorse ore.

La pausa di un mese di Boruto è finalmente terminata e Masashi Kishimto è pronto a tornare insieme a Mikio Ikemoto con un nuovo attesissimo capitolo. Il duo, infatti, ci aveva lasciati con una serie di colpi di scena come il segreto sul Karma di Kawaki e il power-up di Code. Gli autori dovranno riprendere da questo punto, puntando magari i riflettori sulla figura di Amado che sembra avere un ruolo cruciale all'interno della trama principale.

Ad ogni modo, la copertina a colori di apertura del capitolo 72 non è dedicata ai protagonisti bensì a Momoshiki, l'Ohtsutsuki il cui karma è applicato direttamente su Boruto. Tra le pagine della rivista V-Jump, tuttavia, non manca un'ulteriore sorpresa, ovvero una prima occhiata alla cover del nuovo volume del manga, il n°18, che potete ammirare in calce alla notizia insieme alla tavola d'apertura del capitolo in dirittura d'arrivo.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste illustrazioni? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.