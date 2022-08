Boruto 73, data di uscita e teorie: un esercito di mostri all'assalto

Gli ultimi avvenimenti hanno completamente cambiato il destino dei protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations. Da una parte c'è il giovane ninja biondo figlio di Naruto che, dopo essere stato resuscitato, sembra non dover più temere troppo Momoshiki; dall'altra invece c'è il il ritorno del Karma di Kawaki a causa del piano misterioso di Amado.

Masashi Kishimoto sembra aver iniziato a tessere la trama che porterà alla fase finale di Boruto: Naruto Next Generations con questi eventi. Con Code pronto per la vendetta, Kawaki che ha di nuovo i suoi poteri e Boruto che sembra una pedina centrale in tutti gli schemi, sta per aprirsi un nuovo fronte di guerra.

Boruto: Naruto Next Generations capitolo 73 sarà fondamentale sotto questo punto di vista. I protagonisti verranno coinvolti in una nuova missione da Shikamaru, che sarà probabilmente incentrata su Eida, dato che gli unici che possono resistere alla ragazza sono Boruto e Kawaki. Contemporaneamente, sono costretti ad allenarsi per poter resistere all'onda d'urto nemica. Nemico che non sta con le mani in mano: l'esercito di Code potrebbe entrare in gioco nel giro di poco tempo, con un assalto a Konoha non di poco conto.

Boruto: Naruto Next Generations 73 verrà pubblicato su MangaPlus martedì 20 settembre alle ore 17:00.