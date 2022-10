Boruto 73, è ancora polemica per l'outfit di Sarada disegnato da Ikemoto

Il debutto di Boruto: Naruto Next Generations 73 su Manga Plus è stato accompagnato da numerose critiche. Il capitolo, in cui Shikamaru illustra il piano da lui elaborato ai ragazzi del nuovo Team 7, si apre con una cover page a colori dedicata a Sarada. Questo disegno ha generato non poche polemiche tra i fan.

Per questa immagine di copertina realizzata da Mikio Ikemoto, che trovate in calce all’articolo, Sarada Uchiha indossa un abito nuovo di zecca. L’outfit della kunoichi di Boruto ha però riaperto una vecchia polemica indirizzata ai danni dell’illustratore e le discussioni sul design di Sarada in Boruto non fanno cenno di diminuire.

Il nuovo design di Sarada è costituito da un vestito verde corto, un paio di guanti e un nastro di colore blu scuro attorno al collo che ci riporta alle origini del personaggio, e accessori ninja di colore rosa. Secondo alcuni fan, questo abito sarebbe troppo maturo per una ragazza che attualmente avrebbe tra i 12 e i 13 anni. Inoltre, se confrontato con il design originale di Sarada realizzato da Masashi Kishimoto, possiamo notare come questo nuovo di Ikemoto sia decisamente scomodo per una kunoichi che si appresta a ingaggiare battaglia.

Altri fan hanno invece difeso la decisione di Ikemoto, affermando che Sarada può vestire come vuole, senza seguire alcuno standard, e che effettivamente la giovane Uchiha è ben più matura della sua età anagrafica. Bisogna però tenere in conto che il guardaroba di Sarada creato da Ikemoto include abiti troppo corti e tacchi alti, che per un ninja risulterebbero un impedimento. E voi cosa ne pensate della questione?