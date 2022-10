Boruto 74: chi è in grado di resistere al potere ammaliatore di Eida?

In Boruto: Naruto Next Generations capitolo 74 ha inizio la missione del Team 7 assegnata in precedenza da Shikamaru. Mentre Mitsuki e Sarada monitorano la situazione dalla distanza,Kawaki e Boruto devono convivere con Eida e Daemon, nuovi alleati del Villaggio della Foglia.

Nel più recente capitolo dell'opera di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto Amado porta nuovi ospiti a Konoha. Come da accordi, per avere salva la vita e scampare al pericolo dettato da Code lo scienziato ex Organizzazione Kara ha dovuto portare Eida e Daemon fino al Villaggio della Foglia, dove la ragazza ha intenzione di fare la conoscenza di Kawaki.

Non appena arrivata al villaggio, il potere ammaliatore di Eida entra subito in funzione. Tutti i ninja e gli abitanti che incrociano il suo sguardo diventano sue vittime finendo per innamorarsi di lei e eseguendo qualsiasi suo ordine.

Come ormai noto, a questo particolare potere sono in grado di resistere solamente Boruto e Kawaki, poiché ormai divenuti completamente degli Otsutsuki. Pare tuttavia esserci qualcun altro su cui l'abilità di Eida non ha effetti.

Mentre Eida si avvicina in volo all'abitazione dove farà la conoscenza di Kawaki, da lontano incrocia lo sguardo con Mitsuki, Cho-Cho e Inojin, che subito cadono vittime del suo potere. Questi tre non erano però gli unici presenti, con anche Sarada e Shikadai al loro fianco. Per qualche strano motivo però, l'Uchiha e il Nara non subiscono l'effetto ammaliatore di Eida.

Mentre Shikadai molto probabilmente non ha incrociato lo sguardo con Eida, poiché la sua visuale ostruita dagli amici, la situazione per Sarada potrebbe essere più complessa. Possibile che lo Sharingan di Sarada sia in grado di resistere a Eida? Conferme a tal proposito potrebbero esserci in Boruto capitolo 75.