Boruto 74 data di uscita e teorie: una particolare convivenza forzata

Mentre Code sta preparando il suo esercito per lanciarsi all'assalto di Konoha e dei suoi nemici, dall'altra parte ci sono i preparativi per un altro piano. Eida è una scheggia impazzita e potrebbe reagire in modi imprevedibili. Per questo è stata preparata una strategia che coinvolge Boruto e Kawaki.

Shikamaru ha spiegato ai due ragazzi che dovranno convivere con Eida. Nel capitolo 73 di Boruto, tutto il team 7 è stato convocato per ricevere la spiegazione del nuovo piano che prevede una missione noiosa ma estremamente delicata. Ovviamente, Eida è a conoscenza di tutto grazie al suo potere ed è già imbarazzata ma anche desiderosa di provare questa nuova esperienza.

Ci si avvia così verso una particolare convivenza forzata in Boruto 74. A breve, Eida, Daemon e Amado arriveranno a Konoha e così inizieranno i preparativi per questa missione speciale. Bisogna innanzitutto capire quale sarà il trattamento riservato a Daemon che difficilmente si separerà dalla sorella. I due ragazzi di Konoha correranno quindi il rischio di dover fare anche da babysitter. I primi passi non saranno quindi semplici da percorrere, ma questo capitolo servirà soltanto a gettare le basi della prossima fase.

Boruto: Naruto Next Generations 74 verrà pubblicato il 20 ottobre 2022 su MangaPlus alle ore 17:00.