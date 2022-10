Boruto 74: il Karma sorprende ancora, nuovo potere in arrivo per i protagonisti?

L'allontanamento di Code ha scatenato uno sviluppo inaspettato negli eventi di >Boruto. Libera da quella pericolosa alleanza, e attratta da Kawaki, Ada ha infatti accettato di allearsi con il villaggio della foglia, ma il piano elaborato da Shikamaru per accoglierla si è rivelato inutile di fronte ad una nuova abilità sfoggiata dalla ragazza.

Il Karma si è rivelato uno degli aspetti centrali nel sequel di Naruto, e a distanza di numerosi capitoli ormai, il marchio usato dagli Otsutsuki per reincarnarsi presenta ancora molti misteri. Anche per questo motivo, legato all’imprevedibilità degli effetti del marchio su Boruto e Kawaki, Shikamaru ha optato per una convivenza forzata dei due ninja con Ada e Daemon. Scesa dal treno che l’ha condotta nelle terre di Konoha, la ragazza conosce già ogni dettaglio del piano.

Ada decide quindi di raggiungere il luogo dove vivrà volando, lasciando tutti i presenti di stucco. In realtà, come spiega poco dopo Amado, il poter fluttuare era un’abilità degli Otsutsuki, e di conseguenza è legata al Karma. Stando sempre alle opinioni dello scienziato, molto presto tale capacità potrebbe essere usata anche dagli stessi Boruto e Kawaki. Diteci cosa ne pensate di questo possibile potenziamento nei commenti.

Per concludere ricordiamo che il capitolo 75 di Boruto arriverà il 20 novembre 2022 su MangaPlus, e vi lasciamo alla nostra analisi dedicata all'arte oculare del Jougan.