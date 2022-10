Boruto 74 è su MangaPlus: il battesimo del fuoco della nuova missione

I recenti sviluppi raccontati nel manga di Boruto: Naruto Next Generations hanno portato Konoha ad offrire un’alleanza ad Eida, la ragazza che aveva invaso il villaggio insieme a Code. Shikamaru ha quindi elaborato una missione per sorvegliarla, senza prevedere il battesimo del fuoco avvenuto nel capitolo 74 del manga, ora disponibile su MangaPlus.

Come è stato già anticipato nei primi spoiler del capitolo, Eida giunge a Konoha dove viene accolta da Shikamaru. Lei rivela immediatamente di essere a conoscenza del piano, e decide di raggiungere il luogo dove si trovano già Boruto, Kawaki e Konohamaru in volo, lasciando tutti sorpresi. Dal treno scende anche Amado, al quale Shikamaru rivolge subito una minaccia: lo scienziato dovrà rivelargli tutto ciò che sa, senza opporre resistenza.

La scena si sposta alla casa in cui dovranno convivere Boruto, Kawaki, Eida e il fratellino Daemon. A pochi metri di distanza, Sarada e Mitsuki discutono sul miglior metodo da usare per sorvegliare Eida e gli altri, considerando i poteri del Senringan della ragazza. Eida raggiunge l’area sorprendendo tutti sia per la sua incredibile bellezza che per la capacità di volare. L’improvvisa attrazione per Eida finisce per far svenire Konohamaru.

Daemon assale Boruto e Kawaki, riuscendo facilmente a stenderli. Al loro risveglio i protagonisti comprendono che il bambino ha agito così per dimostrare loro di non sottovalutare né lui né sua sorella, e di non provare ad attaccarli. Un frenetico battesimo del fuoco, da cui deriva il titolo del capitolo, e che viene interrotto da Shikamaru. Il consigliere e il Settimo Hokage Naruto stanno per interrogare Amado.

Il capitolo 75 di Boruto arriverà domenica 20 novembre 2022 su MangaPlus.