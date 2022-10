Boruto 74: missione coinquilini! primi spoiler del nuovo capitolo

Manca sempre meno all'uscita su Manga Plus del nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations che darà il via alla nuova missione del team 7. Boruto e Kawaki si troveranno a fronteggiare una situazione davvero particolare, delicata ma allo stesso tempo cruciale per il destino di Konoha.

Il piano di Shikamaru è semplice: sfruttare l'amore di Ada nei confronti di Kawaki per allontanarla da Code, il tutto anche a costo di creare una convivenza forzata tra i due insieme a Daemon e il figlio dell'Hokage. Un azzardo apparentemente banale ma che potrebbe funzionare, anche se non senza qualche inciampo.

I primi spoiler del capitolo 64, infatti, raccontano dell'arrivo di Ada a Konoha dove il suo passaggio fa arrossire immediatamente quasi tutti i personaggi con cui stabilisce un contatto visivo. I leak fanno un salto a qualche evento più tardi con uno scontro di circa 2 tavole e mezzo tra Kawaki e Daemon a casa, con quest'ultimo che facilmente mette al tappeto sia Boruto che l'altro ninja in poche semplici mosse. Più avanti, dunque, ritroviamo il figlio di Naruto riprendere i sensi sul divano mentre scorge Kawaki, ancora stordito, in grembo ad Ada che si sta prendendo cura di lui.

Il capitolo 64 si conclude con una chiamata al citofono di Shikamaru che vuole parlare con i 4 inquilini. E voi, invece, cosa vi aspettate dal nuovo numero? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.