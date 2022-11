Boruto 75: chi è veramente Delta? La scioccante rivelazione sul passato di Amado

Per prepararsi a fronteggiare un avversario della caratura di Code, il villaggio della foglia non può contare unicamente sulle proprie forze interne. Per questo, negli ultimi capitoli di Boruto Shikamaru sta cercando in ogni modo di conoscere a fondo sia Eida e Daemon, i nuovi ospiti di Konoha, sia Amado.

Il capitolo 75 è ricco di informazioni molto importanti per il prosieguo della storia, interamente condivise dall’ex scienziato dell’organizzazione Kara, ma ad aver suscitato particolare interesse è anche un dettaglio relativo al suo stesso passato. Nonostante Shikamaru nutra ancora dei dubbi nei confronti di Amado e della sua lealtà verso Konoha, lo scienziato rivela il reale motivo dietro lo studio dei poteri degli Otsutsuki.

Anni prima della narrazione, Amado perse sua figlia per un male incurabile, e decise di riportarla in vita attraverso la clonazione. Sebbene il clone apparisse identico a sua figlia Akebi, e avesse i suoi ricordi, il risultato fu una persona completamente diversa. Questo clone sarebbe poi diventato Delta, ex membro interno dell’organizzazione Kara e ora alleata di Konoha. Una rivelazione pesante, che potrebbe cambiare il giudizio di Shikamaru e Naruto nei confronti di Amado, considerando anche le sue reali intenzioni e il ruolo di Kawaki nel raggiungimento del suo obiettivo.

