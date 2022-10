Boruto 75 data di uscita e previsioni: una tranquilla convivenza?

Ormai è passato molto tempo dalla presentazione di Eida, uno dei personaggi che Boruto: Naruto Next Generations sta mettendo in risalto da mesi. E proprio la sua presenza è fondamentale per il prossimo risvolto della serie, ovvero quello di una convivenza forzata tra lei, il protagonista Boruto, l'interesse amoroso Kawaki e il pericoloso Daemon.

Proprio quest'ultimo ha preparato un battesimo di fuoco in Boruto 74, scontrandosi con i due ragazzi che attendevano l'arrivo di Eida. La ragazza sembra ancora parecchio interessata a Kawaki, che però ha reagito molto male al suo risveglio. Boruto invece vuole che la convivenza sia pacifica, cosa ci sarà da aspettarsi?

Il capitolo 75 di Boruto potrebbe dare il via a questa convivenza sicuramente difficile ma che dovrà avere risvolti tranquilli il prima possibile. In un clima di ostilità continua, sarà complesso per Kawaki non fare il difficile e relazionarsi adeguatamente con Eida, che invece vuole andare d'accordo. Sarà Boruto la chiave per appacificare gli animi tra le due fazioni di questa casa? E come farà il protagonista a tenere a bada il vivace e inquieto Daemon?

Boruto: Naruto Next Generations 75 verrà pubblicato il 20 novembre 2022 alle ore 16:00 su MangaPlus.