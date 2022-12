Boruto 75: poteri, dei e figli: il racconto di Amado

In Boruto 74 il Villaggio della Foglia ha accolto Eida, che ha finalmente potuto fare la conoscenza del suo amato Kawaki. Il successivo capitolo dell'opera shonen di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto si concentra ora su Amado, il quale confessa tutto il suo sapere.

Il capitolo 75 di Boruto: Naruto Next Generations comincia con l'ex scienziato dell'Organizzazione Kara che illustra i poteri dei due nuovi alleati di Konoha. Eida possiede un potere ammaliatorio che incanta chiunque eccetto i suoi legami di sangue e gli Ootsutsuki. Inoltre possiede il Senrigan, abilità oculare che le permette di conoscere tutto. Daemon, suo fratello minore, possiede invece il potere di riflettere gli attacchi a lui indirizzati. Egli può riflettere persino le intenzioni omicide.

Amado non ha inventato questi poteri, ma li ha semplicemente infusi nei due fratelli. L'origine di queste abilità risiede in Shibai, un dio ootsutsuki che non è più in vita. Egli, che divorò numerosi frutti del chakra nel corso di svariati millenni, possedeva un potere superiore ai ninjutsu. Le sue abilità divine prendono il nome di Shinjutsu e a questa categoria appertongono le abilità di Eida e Daemon, ma anche quelle di Code e di Kawaki.

Lo scienziato parla poi di sua figlia, morta dodici anni prima a causa di una malattia incurabile. Amado decise di costruire un nuovo corpo per sua figlia Akebi, ma non riuscì mai a trasferire la sua volontà e la sua conoscenza in quel nuovo corpo. È Delta la reincarnazione di Akebi.

Quando Amado si rese conto di non poter giocare con la vita umana, venne avvicinato da Jigen, che gli promise di riportare in vita sua figlia. Tuttavia, il prezzo da pagare era la vita del pianeta e Amado decise poi di ribellarsi. Tuttavia, è interessato al Karma perché pare che questo sia l'unico modo per riportare in vita Akebi.

Infine, in Boruto 75 torna la coscienza di Momoshiki. A quanto pare i pensieri di Momoshiki convergono in quelli di Boruto, permettendo ai due di comunicare telepaticamente. Momoshiki conferma la versione dei fatti di Amado, tranne che per un fatto. Lo scienziato sta mentendo. Il potere ammaliatore di Eida non è uno Shinjutsu, ma piuttosto pare essere una abilità sviluppata tecnologicamente. Il capitolo si chiude con Boruto che ha una visione sul futuro: Sarada, Mitsuki, Kawaki e la Ino-Shika-Cho combattere qualcuno di non meglio definito. In attesa dell'uscita ufficiale vi lasciamo agli spoiler di Boruto 76.