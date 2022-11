Boruto 75: lo scoinvolgente cliffhanger desta preoccupazioni per il figlio di Naruto

Boruto: Naruto Next Generations è al capitolo 75 e nel frattempo l'adattamento anime incontra l'arco de Il Gioco del Labirinto. Ci vorrà ancora del tempo prima degli episodi canonici ma i lettori del manga sono altrettanto a fiato sospeso.

Nel capitolo numero 75 di Boruto: Naruto Next Generations, Eida e suo fratello Daemon si sono fatti strada nel Villaggio di Konoha e Amado entra in scena. Nel frattempo le menti di Momoshiki e Boruto si collegano per via dell'evoluzione del Karma. Anche il discendende dell Clan Otsutsuki non riesce bene a capire come mai tutto ciò stia accadendo.

Il giovane ninja dal capello biondo viene infatti colpito da una tragica visione ambientata nel futuro ritrovando dinanzi a sé immagini spiacevolissime. Boruto vede infatti il Villaggio nella Foglia in una cornice infernale: le scene sono raccapriccianti ma non è per niente chiaro cosa sia o non sia reale. I fan si chiedono dunque cosa combinerà il figlio di Naruto.

Non resta che vedere come si svilupperà questo oscuro futuro nel corso del nuovo arco narrativo. Secondo voi queste drammatiche anticipazioni sul futuro della serie si avvereranno davvero? Quali sono le vostre teorie dopo la lettura del capitolo 75 di Boruto: Naruto Next Generations? La lettura de Il Dominio degli Dei è fruibile su MangaPlus.