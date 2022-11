Boruto 75, spoiler e immagini: il racconto di Amado

Il capitolo 74 di Boruto si è concentrato sull'arrivo di Eida e Daemon al Villaggio della Foglia. La palla passerà ora ad Amado, interrogato dal Settimo Hokage e da Shikamaru. Prepariamoci a sconvolgenti rivelazioni in Boruto 75.

Il prossimo capitolo dello shonen di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto si intitolerà "Il regno di dio", oppure il "Il dominio di dio", e vedrà Daemon occupare la pagina in copertina. Gli spoiler di Boruto: Naruto Next Generations capitolo 75 ci riportano nell'abitazione occupata da Eida, Daemon, Kawaki e Boruto. Kawaki proprio non sopporta Daemon, che continua a punzecchiarlo. Tuttavia, pare che proprio a causa dei suoi pensieri verrà nuovamente colpito dal ragazzino. Il suo potere dunque non riflette solamente gli attacchi fisici, ma anche le intenzioni.

Nel mentre, Amado rivela la sua conoscenza a Shikamaru e Naruto, comciando dalle abilità di Eida e Daemon. Egli rivela che i due fratelli sono stati creati a partire dal DNA del dio degli Ootsutsuki Shibai.

Gli spoiler continuano con Delta che, innamorata, cerca di incontrare Eida. Il cyborg viene però fatta addormentare dal comando di Sumire, che l'aveva seguita. A quel punto, Amado svela la verità su Delta.

Quando sua figlia Akebi morì, Amado cerco di riportarla in vita attraverso un clone, proprio Delta. Amado tentò di trasferire la coscienza e i ricordi di Akebi in Delta, ma senza successo. Fu allora che venne avvicinato da Jigen con la promessa di ottenere aiuto.

Amado ammette di essere interessato al Karma di Kawaki poiché egli vuole impiantare un Karma in Delta, così da riuscire finalmente a trasferire la coscienza di Akebi in Delta. Questa versione dei fatti viene confermata da Eida, che sfrutta la sua abilità.

Gli spoiler di Boruto 75 si chiudono con Boruto che improvvisamente intravede il futuro. Konoha è nel caos, e il team Ino-Shika-Cho di nuova generazione è impegnato in battaglia. Il ragazzo vede anche Sarada impegnata in una corsa disperata, Mitsuki nella modalità Eremitica e Kawaki in modalità Karma. Eida si accorge dunque che c'è qualcosa che non va in Boruto.