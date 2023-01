Boruto 76: chiacchiere e confidenze in privato tra donne

Il capitolo 75 di Boruto ha visto Amado rivelare tutta la sua conoscenza dei fatti. I ninja del Villaggio della Foglia devono fare ora i conti con le parole dello scienziato che operava al fianco di Jigen dell'Organizzazione Kara. Prima, però, è Eida a prendere in mano la situazione.

Boruto: Naruto Next Generations 76 riprende dal cliffhanger che aveva messo fine al precedente capitolo. Boruto è sorpreso e confuso dalla visione mostratagli da Momoshiki Ootsutsuki e si interroga sul significato di quanto appena visto.

La conversazione tra Amado e Naruto prosegue, con Shikamaru che continua a indagare sulle origini di Akebi, defunta figlia dello scienziato, attraverso il potere onniscente di Eida. Akebi non pare rappresentare in alcun modo una minaccia per Konoha e l'Hokage afferma dunque che non interferirà con il piano di Amado per riportarla in vita.

Quando lo scienziato scoppia in lacrime, dicendo che questa è la sua ultima occasione per salvare sua figlia dalla morte, Eida mette fine alla discussione richiamando Kawaki e Boruto nelle loro stanze.

All'indomani, Boruto si domanda il motivo per cui Eida è così presa da Kawaki e non anche da lui. Il motivo è legato semplicemente all'età, con Boruto che ha solo 12 anni mentre Eida e Kawaki ne hanno 16.

Kawaki accusa poi Eida di essere scaltra e di aver convinto Code a dare Boruto in pasto alla Decacoda. Stanca della discussione, Eida chiede che in casa vengano ospitate delle ragazze. L'ex antagonista pretende che siano Sumire e Sarada a farle compagnia.

Nel capitolo 76 di Boruto Sarada e Sumire fanno il loro ingresso nella casa che riunisce Boruto, Kawaki, Eida e Daemon. Lontani dai maschi di casa, Eida confessa alle due nuove amiche l'amore provato nei confronti di Kawaki. Sumire si accorge tuttavia che per qualche motivo ignoto sia lei che Sarada sono immuni al potere dell'incantesimo di Eida. Le due ragazze sono dunque l'unica possibilità di fermare Eida qualora si dovesse rivelare una nemica. Tuttavia, devono mantenere il riserbo per evitare che Daemon le prenda di mira. Eida sembra tuttavia sincera nelle sue parole. La ragazza afferma di essere triste poiché incapace di avere amici o fidanzati a causa delle sue capacità. Sarada le chiede dunque di diventare amiche.

Nell'altra stanza, improvvisamente i pensieri di Momoshiki riecheggiano nella testa di Boruto. L'Otsutsuki dichiara di aver compreso l'abilità d'amore di Eida. Quando Boruto chiede spiegazioni, strnaamente Momoshiki rifiuta. Kawaki si accorge tuttavia della situazione e chiude il capitolo chiedendo a Momoshiki di uscire fuori e affrontarlo apertamente.