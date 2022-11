Boruto 76 data di uscita e teorie: un futuro distopico e pericoloso

Ci sta muovendo su sentieri pericolosi in Boruto: Naruto Next Generations. Anche se con la distruzione di Isshiki Otsutsuki una fase della storia è stata archiviata, adesso arrivano guai ancora più importanti a causa della miscellanea di nuovi personaggi che è diventata sempre più protagonista degli eventi attuali.

Il capitolo 75 di Boruto è stato un capitolo ricco di spiegazioni ma nessuna di esse è da sottovalutare. Dalla figlia di Amado all'origine dei poteri di Eida e Daemon, passando per alcune rivelazioni degli Otsutsuki e soprattutto un incontro virtuale nei pensieri del protagonista. È quest'ultimo ad aver rubato la scena nell'ultima fase del capitolo, considerato che Boruto è riuscito a vedere qualcosa grazie al potere di Momoshiki. Un futuro che forse sarebbe meglio non sperimentare.

Il capitolo 76 di Boruto: Naruto Next Generations lascerà sicuramente il ragazzo basito di ciò che ha visto. Il soggetto di queste memorie future potrebbe essere proprio lui e non Kawaki, come invece si pensava all'inizio. Ma adesso ci sono problemi più impellenti, come ad esempio il capire come affrontare Eida e qual è la vera origine del suo potere di fascinazione. Ci sono ancora troppi punti interrogativi per poter procedere senza intoppi.

Boruto 76 verrà pubblicato il 20 dicembre su MangaPlus e sarà quindi l'ultimo capitolo dell'anno attuale.