Boruto 76 è su MangaPlus: il santuario delle ragazze stravolge la missione del Team 7

Boruto e compagni sono ormai pienamente coinvolti in una nuova missione. L’arrivo di Eida e Daemon al villaggio della foglia ha stravolto la vita dei protagonisti, e le rivelazioni di Amado hanno portato a realtà pericolose quanto interessanti. Vediamo come si è evoluta la situazione nel capitolo 76, disponibile su MangaPlus.

Continua l’interrogatorio ad Amado. Shikamaru chiede conferma ad Eida riguardo le possibili intenzioni di Akebi o del suo clone, ovvero Delta, e se lei potrebbe in qualche modo rivelarsi ostile nei confronti di Konoha. Amado afferma con sicurezza di non aver parlato prima di questi dettagli perché né il Settimo Hokage né nessun altro all’interno delle mura di Konoha, ad eccezione di Kawaki, avrebbe potuto aiutarlo a riavere sua figlia indietro.

Il ragazzo chiede direttamente ad Amado se qualora riuscissero a far tornare in vita Akebi, questa non si trasformerebbe in un Otsutsuki. Lo scienziato ammette con tristezza di non saperlo, e colto dalla tremenda realtà afferma di trovarsi di fronte alla sua ultima possibilità per riavere la figlia. Avvertendo la pesantezza della situazione, Eida chiede a Shikamaru di riposarsi. Il primo giorno di convivenza tra Boruto, Kawaki, Eida e Daemon si conclude con i due protagonisti e la ragazza assorti nei pensieri e nelle preoccupazioni di quanto avverrà.

Dopo una colazione pervasa da tensioni, Eida chiede di avere più ragazze nella casa, con le quali potersi confidare. Ordina quindi di far arrivare Sarada e Sumire, che si trovano già nei paraggi. Invitate ad entrare in casa e a trascorrere del tempo con Eida lontane dai ragazzi, Sarada e Sumire si ritrovano a parlare di ragazzi e della forte infatuazione che Eida prova per Kawaki.

Mentre Eida cerca di imbastire una conversazione normale, come se fosse con delle amiche, e di descrivere cosa prova per il ragazzo, Sumire e Sarada capiscono di non essere state ancora colpite dalla sua tecnica persuasiva, e informano Shikamaru dell’importante dettaglio. Il consigliere di Konoha afferma con decisione che loro due potrebbero essere le uniche in grado di uccidere Eida.

Momoshiki sembra aver compreso da dove deriva la tecnica persuasiva di Eida, e Boruto, avvertendo i pensieri dell’Otsutsuki, si innervosisce chiedendogli delle spiegazioni. Avvertendo questo cambiamento improvviso nel compagno, Kawaki si alza e ordina a Momoshiki di manifestarsi.