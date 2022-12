Boruto 76: il mistero dietro quel potere di Eida sta per essere svelato?

È tempo di rivelazioni in Boruto: Naruto Next Generations. Questa volta è Momoshiki a gettare luce sull'ombra che avvolge una protagonista. Proprio quando la verità stava per essere svelata, tuttavia, l'Otsutsuki legato al figlio dell'Hokage è stato interrotto. Cosa si cela dietro quel potere di Eida?

Nel capitolo 75 di Boruto Amado ha spiegato i poteri di Eida nel dettaglio. Lo scienziato ha chiarito che le abilità della ragazza traggono origine dagli Shinjutsu, tecniche divine che si possono ricondurre a Shibai Otsutsuki. Stando alla spiegazione di Amado, anche la capacità di Eida di far infatuare chiunque a eccezione degli Otsutski è uno Shinjutsu. Tuttavia, Momoshiki dice a Boruto di conoscere tutti gli Shinjutsu e che il potere dello charm non appartiene a questa categoria di abilità divine. Dunque, l'ex dell'Organizzazione Kara sta chiaramente mentendo e nascondendo qualcosa di fondamentale importanza ai suoi alleati del Villaggio della Foglia.

Mentre Eida intrattiene una conversazione con Sarada e Sumire in Boruto 76, Boruto viene nuovamente sorpreso dai pensieri di Momoshiki. Impegnato in una riflessione personale, l'Otsutski rivela di aver compreso finalmente il segreto dietro il potere del fascino di Eida. Tuttavia, prima che possa svelare l'arcano al giovane Uzumaki, viene interrotto dall'intromissione di Kawaki.

Come teorizzato da Boruto, lo charm di Eida potrebbe derivare da uno speciale strumento scientifico ninja. Tuttavia, potrebbe esserci altro dietro questa peculiare abilità. Per quale motivo Amado ha mentito e come intende sfruttare Eida per portare a compimento i suoi scopi all'apparenza innocenti?