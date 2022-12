Boruto 77 data di uscita e previsioni: un legame tra Otsutsuki

Gli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations hanno generato una situazione completamente inedita. Amado, originariamente un nemico di Konoha, è tornato nel villaggio ninja governato da Naruto, ma con lui ha portato due ospiti indesiderati ma contemporaneamente di grandissimo valore: la giovane Eida e il suo fratellino Daemon.

Il tutto perché Eida è molto interessata a Kawaki, tanto da abbandonare senza troppi fronzoli l'ex alleato Code, ora rimasto da solo. La situazione in Boruto: Naruto Next Generations sembra essersi cristallizzata verso una strana coabitazione. Eida, Daemon, Boruto e Kawaki vivono nella stessa casa e, con gli ultimi aggiornamenti, anche Sarada e Sumire si sono unite per dare sollievo ai dubbi amorosi di Eida, scoprendo anche qualcosa in più del suo potere. Ma Kawaki ha capito qualcosa.

Boruto: Naruto Next Generations 77 sarà un capitolo movimentato. Molto probabilmente, Kawaki ha capito che Boruto sta parlando con Momoshiki Otsutsuki e che quindi quest'ultimo non è sparito come si pensava. L'entità che vive nel corpo del ragazzo infatti riesce comunque a manifestarsi nella sua mente, in modo tale da parlare con il proprietario del corpo. Sembra saperne molto del potere di Eida, ma prima di poter rivelare qualcosa sembra che sia necessario per Boruto di convincere Kawaki che non sta succedendo nulla di strano. E la cosa non è scontata, visto il carattere dell'amico.

Parallelamente, ci sarà anche una prosecuzione dell'interrogatorio di Amado, che potrebbe avere molto altro da dire riguardo le sue ricerche e soprattutto la reincarnazione della figlia tramite il Karma. Boruto: Naruto Next Generations 77 arriverà su Manga Plus il 19 gennaio 2023.