Boruto 77: quanto diventerà forte Himawari in futuro? Un potere ancora nascosto

Nel capitolo 77 di Boruto: Naruto Next Generations gli eventi vengono stravolti da Masashi Kishimoto. L'opera fa un deciso passo in avanti in direzione del flash forward iniziale. Boruto e Kawaki sono dunque vicini allo scontro che aprì la serie, ma l'attenzione è rivolta anche alla più piccola di casa Uzumaki.

Fino a ora Himawari non ha mai avuto granché spazio all'interno della serie manga. Se nell'adattamento animato di Boruto Studio Pierrot le ha concesso un intero arco narrativo originale come protagonista, nell'opera cartacea ha avuto solo apparizioni sporadiche.

Nonostante le poche comparse, il potere di Himawari è rimasto ben impresso nella mente dei fan. La piccola Uzumaki/Hyuga è infatti riuscita a stendere suo padre Naruto con un pugno. Quando perde il controllo Himawari è temibile e nonostante la giovane età padroneggia anche il Byakugan. Ma quanto potrà diventare forte?

In Boruto 77 mentre si trova a passeggio per le strade di Konoha Daemon viene sorpreso dalla percezione di un combattente formidabile. Quando tuttavia rincorre il chakra avvertito si imbatte nell'innocente Himawari impegnata in delle banali commissioni.

Convinto di avere di fronte un temibile avversario, Daemon prova ad attaccarla, ma Himawari non riesce nemmeno ad accorgersi di quel che sta avvenendo. Prima di colpirla, allora, il fratellino di Eida si blocca improvvisamente e riconosce che da vicino Himawari è molto debole. Tuttavia è sicuro di aver avvertito un'intensità fortissima provenire proprio da lei. Cosa nasconde Himawari?

Attualmente Himawari non è ancora nemmeno una shinobi, ma in base a questo avvenimento il suo destino pare chiaro. Himawari diventerà una grande kunoichi, molto più forte di sua madre Hinata e forse addirittura anche più potente di Naruto e Boruto. Per molti, Himawari diventerà la prossima Forza Portante di Kurama in Boruto.