Boruto 77 è su MangaPlus: la pesante decisione di Kawaki

Masashi Kishimoto ha deciso di accelerare importanti sviluppi all’interno di Boruto: Naruto Next Generations. Il flash forward iniziale aveva cominciato a prendere forma con le scoperte sui poteri che il marchio Karma garantisce a Boruto, e stavolta, grazie agli eventi del capitolo 77, ora su MangaPlus, sembra essere molto più concreto.

Intitolato “Il momento si avvicina”, il capitolo si apre con un tavola a colori dedicata a Kawaki col Karma, e poi al tentativo di quest’ultimo di parlare direttamente con Momoshiki. Lo scambio di battute tra i due protagonisti viene sospeso quando Kawaki decide di andarsene, e così fa anche Eida, intenzionata a fare acquisti nel villaggio.

Intanto, Code sta creando il suo esercito di mostri-soldato strappati dalla Decacoda col quale assalirà presto Konoha. Mentre le ragazze sono impegnate nello shopping, ed Eida rivela tutte queste informazioni cruciali a Shikamaru, Daemon avverte fuori dal negozio una potenza straordinaria: si tratta di Himawari Uzumaki. Un altro cambio di scena porta i lettori a casa del Settimo Hokage e di Hinata, raggiunti da Kawaki.

Il ragazzo intende mettere in chiaro una cosa ai due ninja che l’hanno accolto come se fosse un figlio. Considerando la crudeltà e il fatalismo che caratterizza la vita degli shinobi, Kawaki afferma di voler uccidere tutti gli Otsutsuki, che mettono in pericolo la sua esistenza come quella degli altri abitanti di Konoha. Ovviamente, questo comporta anche l’assassinio di Boruto, e nonostante l’immediata opposizione di Hinata e Naruto, Kawaki li fa sparire generando un portale, ormai deciso a percorrere quella strada.

Per finire, vi lasciamo alla prima immagine della cover del volume 19 del manga di Boruto.