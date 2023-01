Boruto 77 spoiler, il vile atto di Kawaki: si avvicina il flash forward

Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto stanno sistemando i tasselli per tornare al punto con cui Boruto: Naruto Next Generations ha avuto inizio. Pur a fin di bene, Kawaki si è macchiato di un gesto vile che comprometterà per sempre il suo status a Konoha.

In rete sono emersi i primi spoiler di Boruto capitolo 77, la cui uscita è ufficialmente prevista per il 19 gennaio 2023 su MangaPlus. L'appuntamento si aprirà esattamente dal cliffhanger che ha chiuso Boruto 76. Kawaki si è accorto della presenza di Momoshiki e arriverà nuovamente al punto di aggredire fisicamente Boruto. Shikamaru gli dirà tuttavia di calmarsi e di concentrarsi sulla missione. Di tutta risposta Kawaki se ne andrà via facendo perdere traccia di sé.

Anche Eida decide di andare via di casa, chiedendo a Sumire e Sarada di accompagnarla a fare shopping. Le ragazze verranno seguite anche da Boruto e Daemon. La scena si sposterà poi su Code, il quale sta continuando a moltiplicare il suo esercito di soldati creati a partire dalla Decacoda. Accorgendosi della situazione attraverso il Senrigan, Eida comunicherà a Shikamaru i movimenti del nemico.

A passeggio per le strade di Konoha, Daemon avvertirà la presenza di Himawari e si avvicinerà alla bambina. Boruto tenterà di fermarlo dicendogli che Himawari è sua sorella. Daemon proverà ugualmente a colpire la figlia di Naruto e Hinata, bloccandosi poco prima dell'impatto. Chiedendosi il motivo per cui non abbia schivato il pugno, affermerà di aver avvertito una forza immane provenire da lei.

Nel mentre, Kawaki riesce a infiltrarsi nell'abitazione del Settimo Hokage e ad avvicinarsi a Naruto e Hinata per discutere di una questione importante. Kawaki dice di essergli grato per tutto quello che ha fatto per lui e di essere pronto a morire senza esitazione pur di proteggerlo. È dunque deciso a sterminare tutti gli Ootsutsuki sfruttando il suo ritrovato Karma. Kawaki afferma inoltre di sentirsi in colpa per aver fallito il compito di uccidere Boruto. Prontamente Hinata darà lui uno schiaffo dicendogli essere un pazzo. Anche Naruto si schiera a difesa di suo figlio Boruto. Nessuno potrà mai fargli del male fin quando lui sarà in vita.

Kawaki prenderà la sua decisione. Aprendo un portale spedisce Naruto e Hinata in un'altra dimensione. Questo avvenimento ci ricollega dunque al flash forward iniziale di Boruto.