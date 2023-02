Boruto 78: la dolorosa anticipazione del flash-forward iniziale

Gli ultimi due capitoli di Boruto hanno portato ad un’inaspettata accelerazione della narrazione. Kawaki ha preso una decisione fondamentale quanto pericolosa, mettendosi contro l’intero villaggio di Konoha, tra cui il suo amico fraterno Boruto. Cercando di intervenire direttamente, però, il protagonista è stato ferito, e rimarrà la cicatrice.

Il Villaggio della Foglia è rimasto senza il suo miglior ninja. Il Settimo Hokage, Naruto, e sua moglie Hinata, sono stati confinati da Kawaki in una dimensione dove non corrono alcun pericolo. Un allontanamento calcolato dal ragazzo per poter essere più libero di uccidere Boruto, il quale si sta ormai lentamente trasformando in un Otsutsuki a causa del marchio Karma e dell’intervento di Momoshiki dopo l’attacco mortale subito quando Code era vicino a Konoha.

Intercettando Boruto sui volti di pietra degli Hokage, Kawaki parte immediatamente all’attacco. I due vengono poi raggiunti da Sarada, venuta a sapere della morte dell’amico e di come questi sia stato riportato in vita da Momoshiki. Nonostante le minacce di Kawaki, la giovane Uchiha cerca di proteggere Boruto, solo per attirare su di sé uno dei potenti attacchi.

Il protagonista, la spinge via prendendosi l’attacco e venendo gravemente ferito. Ora sull’occhio destro di Boruto è incisa una profonda cicatrice, la stessa mostrata nel flash-forward che ha lanciato la serie. Il salto temporale introdotto nelle prime pagine del manga sembra quindi avvicinarsi, sebbene Kawaki sia stato lasciato libero di fuggire dallo stesso Momoshiki, dopo l’arrivo di Shikamaru e Sasuke.

