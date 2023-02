Boruto 78 è su MangaPlus: un segno che rimarrà per sempre

Le tavole conclusive del capitolo 77 di Boruto hanno segnato un punto di non ritorno nelle vicende di Konoha. Kawaki ha preso una decisione estremamente importante, capace di cambiare il destino dell’intera famiglia Uzumaki. In un intero villaggio in subbuglio ha inizio il capitolo 78 della serie, ora disponibile su MangaPlus.

Una tavola a colori dedicata interamente a Naruto introduce i lettori al capitolo intitolato “Super Idiota”, che comincia con Shikamaru molto preoccupato per la sparizione del chakra di Naruto e di Hinata. Diretto verso casa per scoprire di più, Boruto viene seguito da Sarada Uchiha, e intercettato proprio sopra al volto di pietra del padre da Kawaki. Il ragazzo spiega al protagonista che ha imprigionato Naruto e Hinata in una dimensione dove non possono morire o invecchiare, e parte immediatamente all’attacco.

La giovane Uchiha interviene vedendo il compagno in pericolo, solo per diventare obiettivo di un potente attacco. Solo il tempestivo intervento di Boruto riesce a salvarla, causando però la profonda cicatrice sull’occhio destro, già vista nel flashforward iniziale. Fortunatamente i tre vengono raggiunti da Shikamaru e da altri Shinobi, tra cui Sasuke, che minacciando di tagliare la gola a Kawaki, decreta la fine della battaglia.

Intanto Boruto sembra riuscire comunque ad aprire l’occhio destro, dove sembra essere costantemente attivo il Jougan. Momoshiki però interviene, consentendo a Kawaki di fuggire, solo per potersi scontrare in futuro. L’Otsutsuki si manifesta poi di fronte a Boruto, dicendogli che è solo l’inizio della perdita di ogni cosa a lui cara.

In conclusione, vi lasciamo a delle fan art di Sarada Uchiha da adulta.