Boruto 78: la minaccia degli Otsutsuki torna a fare paura

Il manga di Boruto è sempre più vicino agli eventi del flash-forward iniziale. Il Settimo Hokage è svanito nel nulla e Boruto ha rimediato la sua iconica cicatrice all'occhio destro. In attesa dello scontro con Kawaki resta da capire che ruolo giocherà Momoshiki Otsutsuki.

L'ossessione di Kawaki ha gettato Konoha nel caos. Per amore nei confronti dell'Hokage, il ragazzo ha relegato Naruto e sua moglie Hinata in una dimensione parallela. Ciò per poter agire indisturbato e mantenere fede alle sue parole.

Nel 78° capitolo del manga di Boruto Kawaki si mette sulle tracce di suo fratello sfruttando i poteri del Karma impresso da Isshiki Otsutsuki. Convincerlo a desistere è ormai impossibile, il suo obiettivo è quello di uccidere Boruto e mettere fine alla minaccia di Momoshiki Otsutsuki.

Lo scontro tra Kawaki e Boruto è dunque inevitabile, ma prima che possa accadere il peggio Shikamaru, Mitsuki e Sasuke riescono a mettere fine. La missione di Kawaki sembra dunque essere fallita, ma improvvisamente il ragazzo riceve un aiuto del tutto inaspettato.

Prendendo il controllo del corpo di Boruto attraverso la ferita all'occhio appena rimediata per salvare Sarada, Momoshiki utilizza il Karma per fermare i jutsu dei ninja di Konoha e permette a Kawaki di fuggire via indisturbato. Ma se Kawaki intende eliminare Momoshiki, allora perché l'Otsutsuki lo ha aiutato?

Il gesto di Momoshiki al momento è inspiegabile, ma il suo monito fa paura. Boruto ha appena perso un suo occhio azzurro, ma questo per lui è solamente l'inizio. In brevissimo tempo il figlio dell'Hokage perderà tutto e non c'è nulla che possa fermare questa eventualità. La fine per Boruto è già iniziata.