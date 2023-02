Boruto 79 data di uscita e teorie: il momento in cui inizia la fine

Ci si avvicina sempre di più al flashforward di Boruto: Naruto Next Generations. La storia di Boruto e Kawaki era partita tanti anni fa con poche pagine criptiche in una Konoha distrutta, un protagonista sfregiato e con un occhio speciale e poi un Kawaki sempre più cattivo, almeno all'apparenza. E ora sappiamo il perché.

Il potere degli Otsutsuki ha completamente ottenebrato la mente di Kawaki, che vuole liberarsi di tutti gli alieni presenti sulla Terra, partendo proprio da quello interiorizzato dall'amico e fratello Boruto Uzumaki. La sua voglia di ucciderli è talmente forte che non si ferma davanti a niente e nessuno, e perciò ha rapito anche l'hokage Naruto e Hinata, anche se tenendoli al sicuro. Ora però ha deciso di battersi già con il protagonista, e così Boruto ha ottenuto la sua cicatrice dopo un breve scontro.

Il capitolo Boruto: Naruto Next Generations 79 segna l'inizio di una nuova epoca per il manga. L'accelerazione in questa fase è stata nettissima, lanciando in disparte tutte quelle che erano le aspettative e le teorie sulla saga di Eida e sulla convivenza forzata. La fuga di Kawaki interrompe infatti qualunque pensiero della ragazza, ma non solo. Konoha adesso deve rimettersi in piedi anche senza il suo leader e ninja più forte e prepararsi ai prossimi attacchi nemici, principalmente quelli di Code.

Il prossimo capitolo segna quindi la fine della saga della gioventù di Boruto, con una storia che concluderà questa fase prima di lanciare tutti in un timeskip, che porterà avanti il racconto di qualche anno, magari a poco tempo prima che abbia luogo la famosa battaglia al Villaggio della Foglia. Boruto: Naruto Next Generations 79 arriverà su Manga Plus il 19 marzo 2023.