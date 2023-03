Boruto 79: l'onnipotenza divina in grado di trasformare in realtà ogni desiderio

Da quanto la scrittura della serie di Boruto è tornata nella mani del maestro, nonché ideatore dell’universo di Naruto, Masashi Kishimoto sono state molte le novità e rivelazioni introdotte. Nessuna però ha raggiunto la centralità e rilevanza di quanto narrato nei capitoli più recenti, almeno fino all'inatteso sviluppo raccontato nel capitolo 79.

Come era emerso già dai diversi spoiler spuntati in rete, il capitolo in questione, intitolato “Onnipotenza” e presentato con una splendida tavola a colori dedicata a Boruto, si è rivelato fondamentale quanto inaspettato. Il protagonista, ferito all’occhio sinistro, si prepara ad affrontare la fine preannunciata da Momoshiki, mentre i migliori shinobi di Konoha cercano di rintracciare Kawaki.

Grazie ai poteri del Senringan, Eida riesce ad individuare il ragazzo, e si dirige immediatamente verso la sua posizione. Dopo una rapida discussione con Kawaki, Eida comprende i suoi tormenti, legati alla volontà di voler proteggere il Settimo Hokage ad ogni costo, e che per farlo dovrà uccidere Boruto, poiché rappresenta una minaccia incontrollabile sotto l’influenza, apparentemente crescente, di Momoshiki Otsutsuki.

Avvicinando le sue mani al volto di Kawaki, Eida genera un’esplosione immensa, della durata di pochi secondi ma dalle conseguenze devastanti. Ora Kawaki viene chiamato “figlio dell’Hokage” dai ninja di Konoha, e Mitsuki, inizialmente furioso proprio nei confronti del ragazzo, si dirige invece dove è Boruto per attaccarlo. Solo il protagonista e Sarada sembrano notare qualcosa di sbagliato nell’evoluzione della situazione.

Momoshiki non tarda a spiegare il tutto: Eida ha scatenato un potere divino, l’onnipotenza, utilizzabile con consapevolezza solo da una divinità per creare mondi secondi i propri desideri. In realtà, attraverso il loro contatto, Kawaki ha invocato l’onnipotenza, scambiando il suo ruolo con quello di Boruto.

Compresa la situazione, Kawaki chiede a Eida di comunicare agli altri che il Settimo Hokage è morto per mano di Boruto. Cosa ne pensate di questo straordinario colpo di scena? Ditecelo nei commenti. Per concludere, vi lasciamo al confronto tra i fandom di Boruto e ONE PIECE.