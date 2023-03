Boruto 79 e una strana immunità all'onnipotenza: l'importanza di Sarada Uchiha

Si è discusso molto del potere di charme di Eida in passato. La creazione di Amado, sempre rimasta intrappolata nella capsula insieme al fratellino Daemon, adesso è a piede libero e ha deciso di aiutare Kawaki in maniera completamente imprevedibile, sconvolgendo il mondo di Boruto: Naruto Next Generations.

Kawaki e Boruto cambiano identità improvvisamente, e tutto questo a causa dello charme di Eida che però è stato scatenato al massimo della sua potenza. Infatti, dopo un'ondata di energia che ha coinvolto quello che sembra tutto il mondo ninja di Boruto: Naruto Next Generations, Eida ha usato la sua onnipotenza. In questo modo, tutti vedono Boruto come un traditore che ha assalito Kawaki Uzumaki e il settimo hokage, Naruto, diventando così un nemico da catturare ed eliminare. Tuttavia, questo potere non ha colpito tutti.

Se Mitsuki si è infuriato e ha deciso di attaccare Boruto, lo stesso non è successo a Sarada Uchiha, rimasta immune da questo potere. In realtà, la ragazza era risultata già immune dal normale charme di Eida, ma adesso questa capacità di resistenza è salita a un altro livello. Infatti, se le cose stanno così, lei e Sumire sono tra le pochissime persone, se non forse le uniche, che sono in grado di resistere all'onnipotenza di Eida, ricordando chi è davvero Boruto e chi è davvero Kawaki.

Di certo lo scenario non cambierà molto, visto che Boruto avrà tutto il mondo ninja contro, e non basterà l'intervento di Sarada per tentare di cambiare le cose. Tuttavia, questo potere di resistere a Eida può derivare dall'amore provato per Boruto. Quali saranno i risvolti che aspettano la ragazza nel manga?