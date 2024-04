Boruto: 8 insegnamenti che il protagonista ha ricevuto dal Settimo Hokage

Nel sequel dell’opera magna di Masashi Kishimoto, Naruto Uzumaki e Hinata Hyuga, divenuta sua moglie, hanno dato alla luce due splendidi bambini, la piccola Himawari e Boruto, protagonista principale della nuova serie. Quest’ultimo, nonostante la giovane età, grazie agli insegnamenti di suo padre ha potuto apprendere e capire diverse tematiche.

Anche se Naruto è sempre impegnatissimo, in quanto Settimo Hokage, non ha mai mancato nel suo ruolo di genitore. Difatti, sin dal principio della serie sequel, ha impartito diverse lezioni che hanno reso Boruto un ninja valoroso e leale.

Uno dei principali problemi nel rapporto tra padre e figlio Uzumaki, è la mancanza di tempo di Naruto. Il biondo eroe trascorre buona parte delle sue giornate nell’ufficio dell’Hokage, sommerso dalla burocrazia, e torna a casa solamente in tarda ora, distrutto dalla fatica. Nonostante ciò, usa i suoi cloni, o sgattaiola via per restare vicino a sua moglie e i suoi figli. Ciò, ha insegnato a Boruto che l’amore verso la famiglia è fondamentale.

La prima tecnica ninja che vediamo utilizzare a Boruto è lo Shadow Clone Jutsu, jutsu più rappresentativo di Naruto, e che lo ha contraddistinto per buona parte dell’opera. Molto probabilmente, è stato l’Hokage a trasmettere a suo figlio questa tecnica.

Tutto il Villaggio della Foglia rispetta e stima il Settimo Hokage. Naruto, però, non è perfetto, e spesso Boruto e il resto della famiglia devono prendersi cura di lui. Questo ha permesso al giovane protagonista di capire che i supereroi non esistono, e che tutti possono commettere errori.

Come tutti, anche l’Hokage è vincolato a delle regole. Quando Sumire tradisce il villaggio, Boruto si reca da suo padre implorando perdono per lei. Naruto, ovviamente, avrebbe voluto perdonarla, ma l’Hokage non è onnipotente e deve sottostare a dei vincoli. Essere il capo villaggio non ti esonera dalle responsabilità di tale titolo.

Naruto persegue da sempre la pace, e questo suo valore è stato trasmesso a suo figlio, che contribuisce nel mantenere questo status nel mondo ninja.

Sebbene la tecnologia sia progredita a livelli inimmaginabili, barare non è concesso, e quando Boruto ha provato a farlo durante l’esame di selezione chunin, è stato severamente punito.



Avendo il sangue degli Hyuga, Boruto era convinto di poter utilizzare l’arte oculare del Byakugan. Naruto, però, gli fa capire che non tutti possono utilizzare tale dojutsu.

Anche se ci sono momenti in cui manifesta la sua pigrizia, Boruto è un gran lavoratore, esattamente come suo padre. Il protagonista ci mette tutto se stesso per perseguire il suo credo ninja, anche a costo di risultare testardo e tedioso. Riusciranno i due a ricongiungersi nei prossimi capitoli di Boruto: Two Blue Vortex? Vi ricordiamo che anche Himawari serba sorprese in Boruto: Two Blue Vortex.

