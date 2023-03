Boruto 80 data di uscita e previsioni: non si torna più indietro! Il mondo capovolto

Ci sono degli eventi che segnano inevitabilmente il corso di un manga, eventi dai quali non è più possibile tornare indietro. E in Boruto: Naruto Next Generations lo status quo è stato appena rotto in maniera imprevedibile, clamorosa, sconvolgente. Dopo le tante schermaglie degli scorsi capitoli, adesso c'è un cambio netto tra Boruto e Kawaki.

Il capitolo 78 di Boruto aveva già iniziato a gettare le basi per il capovolgimento più clamoroso nella storia del manga, con Kawaki e Boruto che si sono affrontati e quest'ultimo che ha perso il suo occhio destro dopo un colpo del suo ex compagno. Ma sono stati gli eventi del capitolo pubblicato su MangaPlus il 19 marzo ad aver definitivamente cambiato le carte in tavola: l'onnipotenza di Eida ha scambiato i ruoli di Boruto e Kawaki, con il secondo diventato il figlio del settimo Hokage e il primo diventato un fuggitivo di Konoha dopo averla tradita.

Boruto: Naruto Next Generations 80 sarà un capitolo pieno di sorprese. Difatti, si tratta di leggere un manga completamente nuovo: i rapporti tra Boruto e gli altri personaggi sono cambiati radicalmente, lo stesso vale per quelli di Kawaki, con pochi appigli rimasti come Sarada, non affetta dal potere di Eida per qualche oscuro motivo. Boruto si ritrova all'improvviso a dover scappare dal villaggio, rimanendo da solo. Ciò ovviamente porterà agli eventi visti nel primo capitolo del manga, e a questo punto tutto sarà una grande sorpresa. Masashi Kishimoto ha appena reso il manga imprevedibile.

Boruto capitolo 80 verrà pubblicato su Manga Plus giovedì 20 aprile 2023.