Boruto 80: la nascita di un nuovo Mangekyo Sharingan

Il potere divino di Eida ha sconvolto le vite di alcuni personaggi. Il primo è Boruto Uzumaki, il protagonista biondo figlio di Naruto che ora è visto come un nemico dal mondo intero, senza motivo. I secondi invece sono quei pochissimi personaggi in grado di resistere al potere di charme di Eida, e tra questi ci sono Sarada e Sumire.

Il capitolo 80 di Boruto: Naruto Next Generations ha messo subito in chiaro la situazione. Sumire si è resa conto che qualcosa non andava e che tutto il villaggio si stava comportando in modo strano nei confronti di Boruto e, grazie alle sue capacità, ha potuto contattare Sarada. La ragazza, che ha assistito in prima persona alla reazione di Mitsuki e del padre Sasuke, si è allarmata immediatamente ma, avendo queste nuove informazioni, ha potuto fare in modo da trattenere quanto meno il padre.

Proprio durante la discussione andata avanti nel recente capitolo pubblicato su Manga Plus, la ragazza ha mostrato i segni di questo grande dolore risvegliando il suo Mangekyo Sharingan. La forma è completamente diversa rispetto a quelle viste in passato, con Sarada che quindi ha i propri poteri a disposizione. L'occhio è sempre di base rossa, con la pupilla nera ma un'iride coronata che ricorda leggermente quella del padre, ma con otto punte e una stilizzazione a forma di sole.

Quegli occhi avranno sicuramente convinto Sasuke ad allearsi con Boruto e capire bene cosa sia successo, confermando poi la versione del ragazzo una volta visto il coprifronte del Villaggio della Foglia di cui era in possesso tanti anni fa.