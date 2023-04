Boruto 81 data di uscita e teorie: una lunga pausa, e poi un timeskip? La nuova storia

Per il mondo ormai è acclarato: Boruto è diventato un villain. Il protagonista ha perso improvvisamente la sua identità, cedendola a Kawaki a causa del potere onnipotente di Eida, che soltanto dopo ha compreso ciò che è accaduto negli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations. E adesso inizia un'altra storia con altri protagonisti.

Infatti, Boruto Uzumaki non esiste più, al suo posto c'è Boruto il fuggitivo, costretto a muoversi da un posto all'altro per evitare di essere rintracciato da Konoha insieme al suo mentore Sasuke, anche lui ormai fuggitivo, nonostante il suo volere sia quello di ascoltare l'ordine di Eida. La resistenza del protagonista lo porterà a diventare più forte, in attesa di giungere a quel fatidico flash forward in una Konoha distrutta, con Kawaki e Boruto uno contro l'altro.

Ci vorrà ancora del tempo per raggiungere quell'atto e ciò sarà in parte coperto da un timeskip in arrivo in Boruto: Naruto Next Generations 81. Il prossimo capitolo del manga sembra perfetto per far passare qualche anno e sancire così una divisione netta tra la prima e la seconda parte del manga sul figlio di Naruto. Come fece il padre allenandosi con Jiraiya, anche Boruto si allenerà e diventerà più forte in tante arti insieme alla guida di Sasuke, ninja sicuramente eccellente.

Boruto sarà costretto a progredire molto in fretta a causa delle tante minacce che lo circondano, tra Konoha e Code che saranno sulle sue tracce. Bisognerà però attendere un po' di tempo prima di vedere cosa accadrà. Infatti, Boruto: Naruto Next Generations 81 arriverà ad agosto, il 20 di quel mese, a causa del lungo stop che si sono presi i mangaka per consolidare la trama del prossimo arco narrativo.