Boruto 81 avrebbe potuto esaltare Kakashi come non è stato fatto prima

Quando Boruto è andato in pausa, i fan si aspettavano una svolta significativa. Kawaki ha imprigionato Naruto e Hinata e ha poi chiesto a Eida di riscrivere la realtà, così la gente pensasse che fosse il figlio di Naruto e che Boruto avesse ucciso l'Hokage.

Kohoka in Boruto ha eletto un altro Hokage e al momento non si sa se egli verrà considerato un successore di Naruto, dunque l'Ottavo Hokage a tutti gli effetti, oppure un sostituto provvisorio. Secondo le indiscrezioni, Boruto potrebbe aver sprecato un'occasione per correggere un errore commesso con Kakashi.

Kakashi avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Hokage, come successe alla morte di Minato che il terzo Hokage, per emergenza, si ritirò dalla pensione per assicurarsi che nessuno attaccasse o invadesse il villaggio.

Il mentore di Naruto è diventato il sesto Hokage dopo essere subentrato a Tsunade. Tuttavia, non si è visto molto di lui, a parte i due film che hanno preceduto l'anime di Boruto. Pertanto, Kakashi che agisce nel frattempo avrebbe annuito a questo e avrebbe portato la sua storia al punto di partenza.

Inoltre, sarebbe stato intrigante vedere Kakashi aiutare Sasuke, suo ex studente, a ottenere la redenzione e poi passare effettivamente il testimone a Naruto. Purtroppo, il suo periodo è stato volutamente affrettato solo per creare quella dinamica con un Boruto ribelle che odiava un padre Hokage, sempre impegnato con il lavoro e mai presente in famiglia. Kakashi riprendendo la posizione, tuttavia, si sarebbe effettivamente adattato alla storia e avremmo visto un'evoluzione nel personaggio.