Boruto 90: l'incrollabile fiducia di Sasuke per sua figlia Sarada

I traumatici eventi degli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations hanno finito per creare situazioni apparentemente irreparabili, derivate dagli straordinari poteri di Eida. Tuttavia, Sasuke, una delle vittime coinvolte nello stravolgimento causato dalla ragazza, ha deciso di sopprimere i suoi ricordi e credere a sua figlia Sarada.

Guidata dall’amore nei confronti di Kawaki, Eida ha finito per alterare la realtà, trasformando lui nel figlio di Naruto, il Settimo Hokage, e rendendo Boruto la vera minaccia di Konoha, anche per le sue capacità derivanti dal Karma di Momoshiki Otsutuski. La conseguenza è stato un cambio di ruoli non percepito però da Boruto, Sarada e Sumire, salvate da Eida per la loro amicizia.

L’immenso dolore provato da Sarada ha finito col risvegliare il suo Mangekyo Sharingan, e forse anche questo elemento è servito a convincere Sasuke di non dover considerare Boruto come una minaccia per il villaggio. Vedendo sua figlia in lacrime, mentre mostra una delle forme più evolute dell’arte oculare degli Uchiha, Sasuke decide infatti di allearsi con lei e aiutare Boruto, andando contro i propri ricordi, secondo i quali Kawaki era il vero figlio dell’Hokage.

Affidandosi alle parole di Sarada, Sasuke si prepara a diventare un nemico della Foglia. Si tratta di un comportamento inaspettato, e di una dimostrazione chiara di quanto Sasuke sia cambiato, e sia legato a Sarada e sia pronto a sacrificare qualsiasi cosa per lei. Diteci cosa ne pensate nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo agli aggiornamenti su Naruto e Hinata, e alle ipotesi su quanto possa mancare alla fine del manga di Boruto.