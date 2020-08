Boruto: l'abile Sarada diventa adulta grazie ad una fanart

Una delle scelte narrative che accomuna molti manga di successo è la tecnica del time skip, un salto temporale di alcuni mesi o anche anni che vada poi a mostrare una certa evoluzione dei personaggi, come avvenuto anche nella serie di Kishimot Naruto, e per questo i fan si chiedono se non ne vedremo uno anche in Boruto: Naruto Next Generations .

Partendo da questa idea un fan ha voluto immaginare come sarebbe Sarada Uchiha in un ipotetico futuro. L'artista @shiroizakura ha condiviso su Twitter il disegno riportato in fondo alla pagina, dove non solo ci viene appunto mostrata una muscolosa e determinata Sarada, ma colpiscono diversi dettagli che vale la pena analizzare.

L'utente ha presentato il suo lavoro facendo riferimento alle importanti parole dette da Sasuke nel capitolo 48 di Boruto, ovvero che vorrebbe vedere Sarada pronta a sacrificarsi per il Villaggio della Foglia, magari dopo aver coronato il suo sogno diventando l'ottavo Hokage.

Gli aspetti che colpiscono di più del disegno sono il sigillo a forma di rombo sulla sua fronte, lo Sharingan, e una profonda cicatrice che segna la kunoichi dal collo fino a sotto la spalla destra. Il sigillo si riferisci alla tecnica Byakugo, introdotta nella serie da Tsunade, che l'ha insegnata alla sua allieva Sakura, madre di Sarada.

Dal padre ha ereditato la peculiare arte oculare del clan Uchiha, lo Sharingan, e il fan ha voluto immaginare la forma unica dello Sharingan Ipnotico risvegliato di Sarada rendendolo molto simile a quello del padre, dandogli una forma simile ad una stella.

