Boruto: un'abilità di Naruto torna a mostrarsi nella serie animata

L'arco narrativo del Vessel di Boruto: Naruto Next Generations sta volgendo al termine per lasciare spazio ad una nuova saga dedicata al personaggio di Kawaki, nel frattempo si ha la possibilità di osservare nuovamente l'Hokage in azione. Vediamolo insieme mentre dimostra tutta la sua forza.

I recenti episodi dell'anime hanno svelato numerosi dettagli sul misterioso Kawaki, ragazzo incontrato dai protagonisti durante una missione e, come Boruto, in possesso del segno del Karma. Giunti al Villaggio della Foglia il giovane viene tenuto in custodia presso un centro di ricerca, successivamente attraverso alcuni flashback riusciamo ad apprendere, in Boruto, quali sono i suoi legami con Jigen. Grazie a ciò si riesce a comprendere il suo attuale modo di pensare che lo spinge in seguito a decidere di fuggire dall'istituto.

L'ultima puntata dell'anime vede Kawaki protagonista di un nuovo incontro molto atteso, quello con Naruto, ed a rendere ancor più particolare l'evento vi sono i poteri di quest'ultimo. L'Hokage, come possiamo notare nei post riportati in calce alla notizia, viene visto mentre usa il chakra di Kurama, cosa che non avveniva da ben 126 episodi.

L'ultima volta in cui il leader di Konoha sfrutto le abilita della volpe a nove code fu nella puntata 65 ed ora ha nuovamente sfoggiato il proprio potere in difesa del suo villaggio. È avvenuto infatti che durante la tentata fuga del ex membro di Kara quest'ultimo abbia attaccato i suoi inseguitori rischiando però di colpire un ragazzino, pur reindirizzando la propria tecnica non è stato in grado di fermarla e per salvare la situazione è intervenuto Naruto assorbendo il chakra del giovane. Dopo questi eventi l'Hokage ha affermato di volersi occupare personalmente di Kawaki, anticipando ciò a cui potremo assistere nella nuova saga di Boruto con inizio previsto ad Aprile.

Cosa ne pensate di questo grande ritorno? Fatecelo sapere nei commenti.