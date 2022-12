Boruto: quali sono le abilità oculari del senrigan?

Non è ancora chiaro quale strada intende percorrere la trama di Boruto: Naruto Next Generations nei prossimi capitoli, tuttavia Masashi Kishimoto sta costruendo una storia sempre più intrigante e narrativamente complessa. A contribuire a ciò, infatti, vi sono le tante tecniche oculati introdotte in questo seguito.

Il precedente numero ha anticipato in Boruto un futuro che si preannuncia distopico, specialmente sul finale dove abbiamo visto il figlio di Naruto visibilmente sconvolto. Eppure, il capitolo 75 ha riservato un momento anche per sintetizzare quali sono, attualmente, i poteri riconosciuti del Senrigan, l'abilità oculare di Eida.

Come spiega Shikamaru in apertura, infatti, il Senrigan possiede diverse capacità: l'occhio sinistro le permette di dare un'occhiata a tutto quello che avviene nel mondo e, di conseguenza, di poter intervenire come se fosse localizzata in quel luogo. Ma non è tutto dal momento che le permette anche di scorrere nel passato purché questo non sia avvenuto prima della nascita di Eida, un limite che dunque si ferma a 16 anni nel tempo. Si tratta dunque di una capacità estremamente potente per recepire informazioni, l'ideale per Shikamaru che ha bisogno di averla al suo fianco per supportare l'Hokage e proteggere il villaggio.

