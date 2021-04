Boruto: l'abilità segreta di Amado, cosa sta nascondendo lo scienziato?

Con il passaggio generazionale tra l'opera principale e il sequel Boruto: Naruto Next Generations i Cinque Grandi Paesi Ninja hanno compiuto un balzo tecnologico sbalorditivo, uno sviluppo che ha portato all'introduzione di mezzi con cui spostarsi rapidamente, strumenti scientifici e armi ninja.

A portare più innovazioni è proprio il Villaggio della Foglia, che grazie alle invenzioni del Dottor Katasuke può contare su armi incredibili, come granate fumogene, flashbang o addirittura, in pieno stile Star Wars, una spada laser donata a Boruto. Tuttavia, tecnologicamente parlando è l'Organizzazione Kara a sbalordire maggiormente.

Come ormai risaputo, ognuno degli Interni di Kara è stato modificato geneticamente da Amado con l'introduzione di strumenti scientifici ninja nel proprio corpo. A subire maggiori innesti è stato Kawaki, ma anche lo stesso scienziato pare nascondere terribili poteri segreti.

Nel capitolo 57 di Boruto, Code riesce a risvegliare Eida, uno dei cyborg più letali di Kara, così potente che Jigen ne chiese la distruzione. Quando Code le chiede come fare per liberarsi dai suoi limitatori, la chiaroveggente afferma che solo Amado può farlo.

Stando a quanto rivelato da Eida, per sbloccare il reale potenziale dell'ultimo membro di Kara occorre una combinazione d'impronta vocale e riconoscimento dell'iride di Amado. Per Code la soluzione è semplice: sfruttare la tecnica della trasformazione per portare a termine il lavoro. A quanto pare, però, non sarà così semplice.

Eida scarta immediatamente questa proposta. Per evitare questa possibilità, Amado ha impiantato uno strumento scientifico ninja nei suoi occhi. "Amado ha rimodellato i suoi occhi con gli strumenti scientifici ninja. E sai che il jutsu di trasformazione non può replicare la tecnologia più complessa".

Ecco svelato il motivo per cui lo scienziato di Kara, ora al Villaggio della Foglia, indossa sempre degli occhiali arancioni. Ma i suoi occhi "cyborg" fungono solamente da codice anti decriptazione o nascondono qualche altra potente abilità segreta? Quel che è sicuro è che Amado è la preda designata di Code. Scopriamo il drammatico passato di Amado in Boruto.