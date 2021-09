Boruto: si accende la battaglia nell'anteprima dell'episodio 216

Con Isshiki costretto a tornare in vita e pronto a riprendere possesso di Kawaki, la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations sta per cambiare passo. La battaglia tra il Villaggio della Foglia e il leader dell’Organizzazione Kara porterà infatti a una grande rivoluzione. Ma prima di ciò, scopriamo cosa accadrà nell’episodio 216.

Attraverso un complicato piano elaborato da Amado, Kashin Koji è riuscito a uccidere Jigen e a far emergere la sua vera natura, quella di Isshiki. Con l’Otsutsuki in “libertà”, però, la situazione si fa ancora più grave del previsto. Se dovesse riuscire ad avvicinarsi a Kawaki, per l’intero mondo ninja sarebbe la fine.

Dato che il corpo di Jigen non è adatto a contenere il suo immenso chakra, Isshiki ha le ore contate ed è costretto a mettersi alla ricerca di Kawaki per applicargli un nuovo Sigillo Karma. Il ragazzo, però, è tenuto in custodia da Naruto e Sasuke, gli unici davvero in grado di opporsi alla minaccia dell’Otsutsuki.

Nel corso dell’episodio 216, per non coinvolgere gli abitanti di Konoha Boruto sfrutterà il potere del suo Karma per portare Isshiki in un’altra dimensione. Immediatamente raggiunti dal Settimo Hokage e dalla sua ombra, i quattro daranno vita a uno dei combattimenti migliori dell’opera.

Nel frattempo, coloro i quali sono rimasti alla Foglia non possono fare nulla per dare supporto all’Hokage, se non sperare in un loro ritorno. Tuttavia, improvvisamente Amado dice a Shikamaru, Kawaki e gli altri presenti che “Boruto ha la chiave per vincere questa battaglia”. Cosa significheranno queste sue parole?

Vi lasciamo a un triste destino segnato dal DNA e all'impetuosa battaglia di Boruto 215.