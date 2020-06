Boruto: l'account Twitter condivide aggiornamenti per la ripresa dell'anime

Alcuni mesi fa, diversi anime furono costretti a interrompere la loro trasmissione. Tra questi c'era Boruto: Naruto Next Generations di Studio Pierrot che ricominciò dai primi episodi con la messa in onda dell'episodio 155 rimandata a data da destinarsi. Tutti i fan dell'anime hanno quindi dovuto attendere notizie sulla ripresa.

Adesso l'allarme di Coronavirus in Giappone è parzialmente rientrato e in tanti hanno ripreso le proprie attività in modo più o meno normale. Ciò ovviamente tocca anche il settore dell'animazione e sono tanti gli anime che hanno annunciato il loro ritorno. Tra chi è in attesa di comunicare la data ufficiale c'è però Boruto: Naruto Next Generations.

Finora gli appassionati del mondo di Naruto con le nuove avventure del figlio non hanno avuto molta fortuna e sono ancora in spasmodica attesa di date o comunicazioni. Uno dei primi indizi sulla ripresa a breve di Boruto: Naruto Next Generations arriva dall'account Twitter "Naruto to Boruto" che potete vedere in calce in giapponese.

La traduzione del tweet è "Attendete solo un altro pochino per la trasmissione del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations". Il messaggio lascia quindi intendere che i lavori per un recupero della trasmissione procedono e che quindi potrebbero mancare poche settimane al ritorno della normale programmazione di Boruto: Naruto Next Generations. L'ultimo episodio, il 154, si concentrava su Himawari e l'accademia ninja, ma i fan non vedono l'ora di gustarsi l'arco di Kara.